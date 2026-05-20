Три человека пострадали в Белгородской области от удара дрона ВСУ по машине

В районе села Стригуны Борисовского округа Белгородской области украинский беспилотник ударил по машине. Пострадали три человека. Об этом сообщили в региональном оперштабе.

Раненых доставили в Борисовскую ЦРБ попутным транспортом. У двоих из них диагностированы минно-взрывные травмы, осколочные ранения спины и ног. После оказания помощи их переведут в городскую больницу №2 Белгорода. Третий пострадавший получил осколочные ранения в области поясницы — он продолжит лечение амбулаторно. Транспортное средство повреждено.

За прошедшие сутки при атаках ВСУ на Белгородскую область погиб мирный житель, еще четверо пострадали.

Кабира Гасанова