Крайсуд ужесточил наказание фигурантам дела о похищении человека и вымогательстве

Краснодарский краевой суд ужесточил наказание фигурантам дела о похищении человека и вымогательстве, пересмотрев приговор Армавирского городского суда по апелляционному представлению прокуратуры. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов региона.

Ранее Мамука Озманов и Вячеслав Третьяков были признаны виновными по статьям о похищении человека, вымогательстве, разбое и похищении документов. Рассмотрев материалы дела и доводы стороны обвинения, судебная коллегия по уголовным делам пришла к выводу о чрезмерной мягкости назначенного наказания.

В результате апелляционная инстанция увеличила срок лишения свободы Озманову до 10 лет со штрафом 600 тыс. руб., Третьякову — до 9 лет со штрафом 550 тыс. руб. Оба осужденных будут отбывать наказание в колонии строгого режима.

Приговор вступил в законную силу.

