Спрос на новостройки Петербурга вырос на 14%

Спрос на новостройки в Петербурге в апреле 2026 года вырос на 14% по сравнению с мартом — до 2,4 тыс. сделок. В пересчете на квадратные метры рост составил 16% (до 96,3 тыс. кв. м). Показатели почти вернулись к уровню активных зимних месяцев, хотя уступают апрелю 2025 года на 10–20%. Аналитическими данными с «Ъ Северо-Запад» поделились представители Группы RBI.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Показатели почти вернулись к уровню активных зимних месяцев

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Показатели почти вернулись к уровню активных зимних месяцев

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Главная особенность весны, по мнению экспертов — стабилизация цен. Средняя стоимость квадратного метра в новостройках за месяц практически не изменилась, оставшись на отметке 348 тыс. рублей. Однако в годовом выражении метр подорожал на 18%, а средний чек — на 21%, достигнув 13,7 млн рублей.

«Основной фактор роста цен — это выход на рынок новых проектов с более высокими ценами. Уже запущенные проекты в среднем мало растут в цене»,— отмечает Дмитрий Фалкин из Группы RBI.

По словам господина Фалкина, при дальнейшем снижении ключевой ставки покупатели начнут возвращаться на рынок, что вкупе с ограниченным объемом предложения повлияет на новый виток роста цен.

Карина Дроздецкая