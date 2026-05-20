Спустя полтора года после столкновения двух поездов под Мурманском дело передали в суд

В Кандалакшский суд Мурманской области направлено уголовное дело о столкновении пассажирского и грузового поездов на станции Княжая, произошедшем в декабре 2024 года. Об этом сообщили в пресс-службе Северо-Западной транспортной прокуратуры.

Фигурантами дела стали машинист грузового поезда и его помощник. Им вменяется нарушение правил безопасности при закреплении подвижного состава

Фигурантами дела стали машинист грузового поезда и его помощник. Им вменяется нарушение правил безопасности при закреплении подвижного состава

Фигурантами дела стали машинист грузового поезда и его помощник. Им вменяется нарушение правил безопасности при закреплении подвижного состава, что привело к столкновению с пассажирским поездом Мурманск — Санкт-Петербург. В результате аварии погибли два человека, еще пятеро получили тяжкий вред здоровью. Дело расследуется по ч. 3 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности железнодорожного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц).

Ранее в Западном межрегиональном управлении на транспорте СКР ущерб от происшествия оценили в более чем 200 млн рублей.

Авария произошла 18 декабря 2024 года. Пассажирский поезд столкнулся с вагонами грузового состава на станции Княжая. С рельсов сошли четыре вагона пассажирского поезда и 14 грузовых. Всего пострадали 42 человека.

Карина Дроздецкая