Спасатели в Ленобласти нашли тело утонувшей 14-летней девочки

В Ленинградской области на реке Волхов погибла 14-летняя школьница. Трагедия произошла во время купания детей без присмотра взрослых. Как сообщили в региональном управлении МЧС, к реке самостоятельно пришли четыре девочки — две 10-летние, одна восьмилетняя и 14-летняя.

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Во время купания старшая девочка исчезла под водой. Спасти ее не удалось — тело ребенка спасатели подняли со дна и передали сотрудникам полиции.

В МЧС напомнили, что купание детей без разрешения и контроля со стороны взрослых остается одной из основных причин подобных происшествий.

Матвей Николаев