В Невинномысске в пользу травмированного рабочего взыскано 1,5 млн рублей

По требованию прокуратуры в Невинномысске с предприятия взыскано 1,5 млн руб. в пользу травмированного работника. Об этом сообщает пресс-служба регионального надзорного органа.

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Уточняется, что пострадавший, находясь на рабочем месте в цеху по производству металлоизделий, потерял руку.

«Основной причиной несчастного случая явилось необеспечение работодателем безопасных условий труда, соответствующих государственным нормативным требованиям»,— говорится в сообщении ведомства.

На основании этого прокуратура обратилась с иском в суд. Требования надзорного органа удовлетворены.

Наталья Белоштейн

