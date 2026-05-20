В Невинномысске в пользу травмированного рабочего взыскано 1,5 млн рублей
По требованию прокуратуры в Невинномысске с предприятия взыскано 1,5 млн руб. в пользу травмированного работника. Об этом сообщает пресс-служба регионального надзорного органа.
Уточняется, что пострадавший, находясь на рабочем месте в цеху по производству металлоизделий, потерял руку.
«Основной причиной несчастного случая явилось необеспечение работодателем безопасных условий труда, соответствующих государственным нормативным требованиям»,— говорится в сообщении ведомства.
На основании этого прокуратура обратилась с иском в суд. Требования надзорного органа удовлетворены.