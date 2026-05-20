В Оренбургской области ОПГ незаконно добывала известняк на 7,283 млн рублей

В Оренбургской области в суд направили уголовное дело в отношении группы, незаконно добывавшей полезные ископаемые на территории с. Нежинка Оренбургского района. Руководителю организованной группы и троим исполнителям предъявлены обвинения по ч. 2 ст. 171 УК РФ (осуществление предпринимательской деятельности без лицензии, причинившее крупный ущерб государству, совершенное организованной группой). Об этом сообщают полиция и прокуратура региона.

По версии следствия, в феврале 2023 года организатор группы привлек для незаконной добычи известняка (бутового камня) в качестве бухгалтера, «старшего на карьере» и машиниста-экскаваторщика трех граждан. Они согласились с предложением «из-за высокой доходности добычи полезных ископаемых». Добытый известняк погружался в грузовики, принадлежащие аффилированной организации, после чего доставлялся покупателям. Обвиняемые причинили ущерб РФ в размере 7,283 млн руб.

Во время расследования дела на имущество участников группы и спецтехнику наложен арест на общую сумму более 42 млн руб.

Руфия Кутляева