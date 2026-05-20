В районе Ставрополя обезвреживают невзорвавшийся дрон

В Октябрьском районе Ставрополя эсктренные службы работают на месте упавшего и невзорвавшегося беспилотника ВСУ. Об этом в своем в канале в Max сообщил губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Вторая смена в школах города переведена на дистанционную форму обучения. «Проводятся необходимые мероприятия для защиты безопасности людей. Ситуация под контролем. Прошу не распространять слухи и пользоваться официальными источниками информации»,— написал господин Владимиров.

Как сообщалось ранее, утром БПЛА совершали налеты на промзону Невинномысска. Школьные занятия в городе отменены.

Наталья Шинкарева

