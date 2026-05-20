На Ставрополье главе премии уличной культуры продлили арест на два месяца

Председателю общественной организации, занимающейся развитием уличной культуры и спорта, Валентину Работенко и его подельникам суд продлил срок ареста на два месяца — до 21 июля 2026 года. Их обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере (п.4 ст.159 УК РФ). Об этом сообщает объединенная пресс-служба Ставропольского края.

По версии следствия, фигуранты похитили более 1,9 млн руб., предназначенные для проведения Международной конкурс-премии уличной культуры и спорта «КАРДО», предоставив подложные квитанции к электронным авиабилетам не менее пятидесяти участников конкурс-премии, которые фактически участия в конкурсе не принимали.

По версии следствия, обвиняемые также похитили 2 млн руб., предназначенные на питание участников премии.

