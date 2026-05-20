В Вологде двухлетний ребенок выпал из окна второго этажа и получил тяжелую черепно-мозговую травму. Он находится в реанимации, врачи оценивают его состояние как стабильно тяжелое, сообщил губернатор Вологодской области Георгий Филимонов в своем Telegram-канале.

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

«Врачи оказывают всю необходимую помощь»,— подчеркнул глава региона.

Господин Филимонов призвал жителей не оставлять окна открытыми, если в помещении находятся дети.

Матвей Николаев

