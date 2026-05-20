Восьмерых ставропольских подростков будут судить за содействие террористам

Проратура Ставропольском края направила в Южный окружной военный суд дело об участии в террористической организации и содействии ее деятельности (чч. 1, 2 ст. 205.5 УК РФ, ч. 1.1 ст. 205.1 УК РФ) в отношении восьмерых подростков. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

Согласно версии следствия, 16-летний житель села Курсавка заинтересовался деятельностью запрешенной в России вооруженной группировки. «В апреле 2025 года через один из популярных мессенджеров юноша вступил в ряды незаконной организации и выразил готовность действовать в ее интересах. В дальнейшем молодой человек убедил своего 20-летнего родственника и еще семерых сверстников в возрасте от 14 до 16 лет также вступить в террористическую ячейку»,— уточняется в сообщении.

Следствие считает, что участники группы планировали напасть на полицейских в одном из муниципалитетов края.

