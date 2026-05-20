Сеть «Светофор» в Астраханской области оштрафовали за просрочку

Магазины «Светофор» в Астраханской области оштрафовали за просроченную продукцию. Суды двух инстанций подтвердили законность действий Россельхознадзора в отношении торговой сети, сообщили в пресс-службе ведомства.

В мае-июне прошлого года во время внеплановой проверки сотрудники надзора выявили факты обращения пищевой продукции с истекшими сроками годности. Это является нарушением Федерального закона «О безопасности пищевой продукции», требований технического регламента «О безопасности пищевой продукции» и «О безопасности рыбы и рыбной продукции».

По результатам проверки ООО «Торгсервис 30» получило административный протокол по ч. 2 ст. 14.43 КоАП РФ, но из-за повторности выявленных нарушений деяние переквалифицировали по ч. 3 той же статьи. Материалы дела были направлены в суд.

В декабре 2025 года сеть магазинов «Светофор» в Астраханской области признали виновной в совершении административного правонарушения. Позже юрлицо пыталось оспорить решение в суде апелляционной инстанции. Двенадцатый арбитражный апелляционный суд полностью отказал ООО «Торгсервис 30». Решение суда вступило в законную силу.

Марина Окорокова