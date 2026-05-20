В Ставрополье заявлено к вводу в 2026 году 42 тысячи «квадратов» складов

В Ставропольском крае объем существующего предложения качественной складской недвижимости класса А и В составляет 260 тыс. кв. м. Заявленный ввод на текущий год составляет 41,6 тыс. кв. м, сообщили «Ъ-Кавказ» в NF Group.

По словам аналитиков компании, в Дагестане при существующем предложении 132,3 тыс. кв. м качественной складской недвижимости заявленных проектов на второй—четвертый кварталы 2026 года нет.

По данным NF Group, за последние десять лет рынок складской недвижимости ЮФО и СКФО прошел через резкую смену масштаба: в 2015–2020 годах среднегодовой объем ввода качественных складских площадей классов А и B в двух федеральных округах составлял около 120 тыс. кв. м, а в 2021–2025 годах — показатель вырос до 400 тыс. кв. м в год.

Как говорит партнер NF Group Константин Фомиченко, рекордным для макрорегиона стал 2025 год, когда в эксплуатацию было введено 589 тыс. кв. м складов. Из этого объема 241 тыс. кв. м, или 41%, пришлись на Краснодарский край, еще 202 тыс. кв. м, или 34%,— на Ростовскую область.

«Эта статистика фиксирует не только строительную активность девелоперов, но и изменение роли юга в российской логистике. Краснодарский край и Ростовская область становятся главными центрами притяжения складского капитала благодаря сочетанию портовой инфраструктуры, агропромышленного комплекса, крупных потребительских рынков и транзитных потоков. Для складского бизнеса это редкая комбинация: регион одновременно производит, потребляет, перерабатывает и распределяет товар»,— говорит господин Фомиченко.

По итогам первого квартала 2026 года, по данным NF Group, общий объем качественных складских площадей в ЮФО и СКФО достиг 4,1 млн кв. м. Это 18% от общего объема качественного складского предложения в российских регионах, если не учитывать Московский регион, Санкт-Петербург и Ленинградскую область. При этом дисбаланс между округами остается значительным: на ЮФО приходится 3,7 млн кв. м, на СКФО — только 390 тыс. кв. м.

Крупнейшим складским рынком макрорегиона остается Краснодарский край. Объем существующего качественного предложения здесь составляет 1,92 млн кв. м, а к вводу во втором—четвертом кварталах 2026 года заявлено еще 258 тыс. кв. м. Второе место занимает Ростовская область с 1,24 млн кв. м существующих площадей и прогнозом ввода 58 тыс. кв. м до конца 2026 года. Волгоградская область располагает 377 тыс. кв. м качественных складов, в стадии заявленного ввода — 55 тыс. кв. м. Более заметную динамику может показать Крым: при текущем объеме качественных складов 137,8 тыс. кв. м в 2026 году там заявлено к вводу 208 тыс. кв. м.

Михеенко Дмитрий