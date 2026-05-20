В Петербурге разоблачили ОПГ, вербовавшую негодных на СВО ради выплат

Сотрудники управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области совместно с прокуратурой и Росгвардией пресекли деятельность межрегиональной организованной группы. Злоумышленники похищали бюджетные выплаты у граждан, заключивших контракт с Минобороны, а также занимались незаконной банковской деятельностью. Возбуждены уголовные дела, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и ЛО.

Гражданам предлагали заключить контракт, после чего фактически брали их под полный контроль, получая доступ к банковским картам

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Гражданам предлагали заключить контракт, после чего фактически брали их под полный контроль, получая доступ к банковским картам

По данным следствия, начиная с 2024 года участники группы через коррупционные связи в пунктах отбора на военную службу, районных администрациях и других учреждениях подыскивали людей из социально неблагополучных слоев населения, а также граждан, заведомо негодных к военной службе по состоянию здоровья. Им предлагали заключить контракт, после чего фактически брали под полный контроль, получая доступ к банковским картам. Поступавшие на счета военных средства обналичивались через фирмы-однодневки и присваивались.

Кроме того, установлены факты заключения фиктивных браков для получения выплат после гибели военнослужащих, а также оформления генеральных доверенностей на участников группы, позволявших распоряжаться чужими деньгами.

Обыски прошли в Петербурге, Ленинградской и Новгородской областях, в том числе в здании новгородской администрации. Изъяты 2,6 млн рублей, банковские карты и мобильные телефоны контрактников, травматический пистолет, мелкокалиберная винтовка с патронами, оргтехника и служебная документация.

Ущерб по одному уголовному делу составил 812 тыс. рублей, общий ущерб превысил 10 млн рублей.

Задержаны трое подозреваемых: двое мужчин 28 и 40 лет, а также 35-летний предполагаемый организатор. Один арестован, двое находятся под домашним арестом и запретом определенных действий. Возбуждены уголовные дела по статьям 159 и 172 УК РФ (мошенничество и незаконная банковская деятельность).

Карина Дроздецкая