В Самарской области поезд насмерть сбил человека, проводится проверка

Следственные органы организовали доследственную проверку по ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть человека). Устанавливаются все обстоятельства гибели человека на железной дороге, сообщает Центральное МСУТ СКР.

По предварительным данным ведомства, вечером 19 мая поезд смертельно травмировал мужчину, переходившего железнодорожные пути в неположенном месте. Ситуация произошла на перегоне Ягодная — Козелковская.

Ранее сообщалось, что вечером 18 мая в регионе грузовой поезд смертельно травмировал 60-летнюю женщину на перегоне Похвистнево — Бугуруслан.

