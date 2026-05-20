При обрушении балкона в школе Севастополя пострадали 10 детей

В школе №13 в Севастополе произошло обрушение балкона на втором этаже, в результате которого пострадали дети. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

По предварительным данным, на балкон вышли около десяти школьников, чтобы сделать фотографии, после чего конструкция обрушилась. Пострадавшие с травмами различной степени тяжести доставляются в медицинские учреждения, им оказывается необходимая помощь. На месте работают оперативные службы.

Власти региона заявили о начале проверки обстоятельств происшествия. По словам губернатора, будет проведено расследование, по итогам которого установят причины обрушения и примут необходимые меры.

Господин Развожаев отметил, что следит за развитием ситуации и будет информировать о новых данных по мере их поступления.

Вячеслав Рыжков