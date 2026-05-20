Фестиваль искусств для детей и молодежи пройдет в Сириусе и на «Роза Хутор»

Масштабный международный фестиваль искусств для детей и молодежи «Сириус — Роза Хутор», который будет идти все лето на федеральной территории и горном курорте, будет красивым и насыщенным, сообщила руководитель образовательного фонда «Талант и успех», председатель Совета федеральной территории «Сириус» Елена Шмелева.

Фестиваль будет проходить с 1 июня по 31 августа. Откроется он 1 июня — в Международный день защиты детей — выступлением Российского национального молодежного симфонического оркестра в Концертном центре «Сириус». В нем встретятся увертюра, оперная сюита, виртуозная пьеса для солиста с оркестром и инструментальный концерт.

«На фестиваль приедут уникальные педагоги, а уникальный экспертный совет все годы работы "Сириуса" создавал инфраструктурные программы в интересах тех, кто очень рано выбирает для себя сферу искусства как профессиональную»,— отметила Шмелева.

Программа фестиваля на площадках «Роза Хутор» стартует 2 июня. Театр «Астана балет» покажет в концертном комплексе «Роза Холл» национальный дивертисмент «Наследие Великой степи». Спектакль основан на легендах о кочевом народе, образ которого раскрывается через танцевальные миниатюры. Этнографические мотивы, традиционная хореография и современные балетмейстерские решения дополнены выразительными костюмами и визуальными эффектами.

«Афиша фестиваля отражает ту последовательную политику наших стран, которая выстраивает единое творческое пространство для нашей молодежи. Фактически Казахстан стал первой страной на постсоветском пространстве, где благодаря совместному решению президентов наших стран Владимира Путина и Касым-Жомарта Токаева внедрена полноформатная модель образовательного центра "Сириус"»,— отметила Шмелева.

Планируется, что Международный фестиваль искусств для детей и молодежи станет ежегодным и будет развиваться как площадка для международного культурного диалога и работы с молодыми талантами.

«Поэтому мы, развивая и советский, и лучший российский опыт, объединяем и педагогов, и профессиональные школы, и тех, кто еще только делает первые шаги в творческой профессии»,— отметила Шмелева.

Главная тема фестиваля — национальная культура России и дружественных стран, которую воплотило в творчестве молодое поколение. В рамках фестиваля будут впервые опробованы совместные методические форматы для педагогов-музыкантов из российских регионов и стран-партнеров: мастер-классы, открытые репетиции, педагогические дискуссии.

«Идея была передать в "Сириусе" импульс профессионализма, импульс увлеченности музыкой, любви к ней. И вот это соединение душ и личности молодого поколения, я думаю, даст невероятный результат»,— отметил генеральный директор Московской государственной академической филармонии, заслуженный артист России Алексей Шалашов.

Помимо выступлений, музыканты оркестра на 12 дней станут наставниками для юных исполнителей из разных регионов России в рамках уже шестой «Симфонической академии» — совместного многолетнего проекта фонда «Талант и успех» и Российского национального молодежного симфонического оркестра. Итогом этих программ станет выступление юных музыкантов в составе оркестра в Концертном центре «Сириус» 10 и 12 июня.

Концерты, мастер-классы, просветительские мероприятия и этнопрограммы пройдут в многофункциональном комплексе «Роза Холл», на открытой сцене в интерактивном этнопарке «Моя Россия» и на площади «Роза Хутор».

«На самом деле музыка в горах — это всегда потрясающие эмоции и у исполнителей, и у зрителей! Курорт принимает более 1,5 миллиона человек в год. Большинство приезжает в горы на "Роза Хутор" для активного отдыха, для занятий спортом. Создание нового культурного пространства откроет курорт для новой аудитории, и мы будем всячески поддерживать проект»,— сказал генеральный директор курорта «Роза Хутор» Константин Нестеров.

Мероприятия будут доступны для гостей курорта — семей с детьми, для которых встреча с живым искусством в горной среде станет уникальным опытом.

«Большая часть концертов в "Роза Хутор" пройдет на территории Роза Долины, возле горной реки, которая создает свою неповторимую среду. Перед зрителями откроются виды хребта Аибга. Вместе с прекрасной музыкой пространство объединится во что-то незабываемое и для наших сотрудников, и для наших гостей»,— отметил Нестеров.

В рамках фестиваля выступят солисты Санкт-Петербургского Дома музыки с коллективами из Казахстана и Бразилии, академии танца «Сангит Натак» (Индия), Фонда классического индийского танца «Пратибхи Пралад», Молодежного симфонического оркестра «Бахия» (Сальвадор), а также молодежных оркестров России: Российского национального молодежного и Уральского молодежного симфонического. Помимо этого, в нем будут участвовать представители театров «Астана Опера», «Астана Балет», Казахской национальной консерватории имени Курмангазы.

Наряду с концертной программой фестиваль представит образовательные и экологические программы для молодежи, педагогов и руководителей организаций культуры. Гостей ждут спектакли студентов и мастер-классы педагогов ГИТИСа, ярмарка ремесел, творческие встречи, просветительские лекции и кинопоказы.

На «Роза Хутор» регулярно проводятся масштабные фестивали. Среди них — спортивно-музыкальные «Розафест» и New Star Camp*Лагерь "Новая звезда", фестиваль классической музыки «Роза Хутор. Классика», фестиваль бега по пересеченной местности Rosa Wild Fest* Фестиваль Дикой розы, фестиваль научного кино «ФанкУикенд», Polyana Local Market*местный рынок, фестиваль онлайн-кинотеатров «Новый сезон» и многие другие.

