В Усть-Донецком районе проходят командно-штабные учения

В Усть-Донецком районе 20 мая проводятся командно-штабные учения «Действия должностных лиц органов управления, сил МЗ ТП РСЧС Ростовской области Усть-Донецкого района по организации защиты населения при угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций и выполнении мероприятий, предусмотренных Планом гражданской обороны и защиты населения Усть-Донецкого района». Об этом сообщает пресс-служба районной администрации.

Фото: Сергей Кравцов, Коммерсантъ

«Просим вас с пониманием отнестись к временным неудобствам, которые могут возникнуть в связи с проведением учений»,— отметили в пресс-службе

Жителей попросили сохранять спокойствие.

Наталья Белоштейн

