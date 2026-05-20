В Нефтекумске по требованию прокуратуры демонтируют опасную скейт-площадку

По требованию прокуратуры в одном из парков Нефтекумска демонтируют опасную скейт-площадку. Срок эксплуатации сооружения закончился год назад. Об этом сообщает пресс-служба регионального надзорного органа.

«Спортивное сооружение эксплуатируется уже по истечении указанного срока. При этом на поверхности рамп и трамплинов для прыжков имеются дыры, выступающие элементы и механические повреждения. Целостность конструктивных элементов оборудования нарушена», — говорится в сообщении ведомства.

На основании этого прокуратура обратилась в суд с иском об обязании собственника демонтировать площадку. Требования исполнены в полном объеме.

