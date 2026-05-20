Власти Новороссийска выделили 7,5 млн рублей на устройство систем ливнеотведения

В Новороссийске устроят две системы ливнеотведения в Южном и Приморском районах за 7,5 млн руб. Согласно тендерам, размещенным в единой информационной системе «Закупки», денежные средства на выполнение работ выделяются из муниципального бюджета.

Первую систему ливнеотведения планируется оборудовать в районе улицы Войкова, 17 в Цемдолине. В карточке закупки указывается, что работы будут производиться вблизи земельного участка с кадастровым номером 23:47:0110008:12. На эти цели из городского бюджета предусмотрели 4 млн руб. Заказчиком на выполнение работ выступает управление жилищно-коммунального хозяйства Новороссийска, устройство системы подрядчик должен будет завершить в течение 122 рабочих дней с момента заключения контракта.

Еще одну ливневую систему устроят на улице Снайпера Рубахо, на участке от улицы Алексеева до улицы Карамзина. Стоимость работ оценили в 3,6 млн руб. По данному объекту срок работ назначен в течение 62 дней со дня подписания соглашения с подрядчиком.

