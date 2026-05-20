В Анапе изменят схему движения в районе улицы Парковой

В Анапе скорректировали схему дорожного движения на участке, соединяющем улицу Парковую и Анапское шоссе. Об этом сообщили в городской госавтоинспекции.

На участке автодороги производится реконструкция. В связи с проведением ремонтных работ выезд с улицы Парковой на Анапское шоссе в направлении улицы Крымской будет осуществляться по двум полосам.

Водителей призвали учесть информацию при планировании маршрутов поездок.

София Моисеенко