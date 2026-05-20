Для стабилизации водоснабжения в Новороссийске на ТГВ отремонтировали две скважины

На Троицком групповом водопроводе провели капитальный ремонт двух артезианских скважин глубиной 120 м. Об этом сообщили в пресс-службе ГУП КК «Кубаньводкомплекс».

Специалисты провели капитальный ремонт артезианских скважин на водозаборе ремонтно-эксплуатационного управления «Троицкий групповой водопровод». Мероприятия были выполнены в рамках установленной программы по обеспечению бесперебойного водоснабжения в Новороссийске, Геленджике и Крымске.

До конца текущего года на ТГВ планируют перебурить еще две скважины глубиной 360 м. Исполняющий обязанности главного инженера ГУП КК «Кубаньводкомплекс» Олег Андрющенко заявил, что масштабные и дорогостоящие работы в виде обновления артезианских скважин проводятся впервые за последние десятилетия.

«Работы ведутся на протяжении последних шести лет в рамках инвестиционной и производственной программ предприятия. За это время капитально отремонтировано более 50 скважин»,— сказал Олег Андрющенко.

Мэр Новороссийска Андрей Кравченко сообщал, что с начала года в городе специалисты МУП «Водоканал» устранили 881 утечку на сетях водоснабжения. Потери воды в сетях удалось сократить почти на 200 куб. м. До конца года в Новороссийске планируется сократить потери ресурса на 12%, для этого в городе отремонтируют 26,5 тыс. м водопроводных коммуникаций.

Кристина Мельникова