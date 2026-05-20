Два человека погибли при взрыве на стройке Судебного квартала в Петербурге

В Санкт-Петербурге на строительной площадке Судебного квартала на улице Добролюбова произошел взрыв газобаллонного оборудования грузового автомобиля КамАЗ. В результате погибли два человека, еще один получил травмы. Об этом сообщили в городском управлении СКР.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В Петербурге при взрыве на стройплощадке Судебного квартала погибли два человека

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ В Петербурге при взрыве на стройплощадке Судебного квартала погибли два человека

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

По данным следствия, инцидент произошел 19 мая во время хлопка газобаллонного оборудования топливной системы грузовика.

После происшествия следственный отдел по Петроградскому району возбудил уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности.

Как стало известно «Ъ Северо-Запад», неустановленное на данный момент лицо, в том числе из числа сотрудников ООО «Грузавтологистика», допустило в эксплуатацию технически неисправное газовое оборудование топливной системы автомобиля, который перевозил штукатурку Bremer-30, в следствии чего произошел взрыв. Один из погибших — 44-летний Бахром Махадбегов.

Прокуратура Петроградского района города поставила на контроль расследование уголовного дела.

На месте уже провели осмотр, назначены необходимые экспертизы. Следователи устанавливают все обстоятельства случившегося и возможных виновных.

Матвей Николаев