Липчанку осудили за финансирование украинских религиозных организаций

Лебедянский райсуд Липецкой области приговорил 34-летнюю женщину к 300 часам обязательных работ за финансирование украинских религиозных организаций, признанных нежелательными в РФ (ч. 2 ст. 284.1 УК РФ, до пяти лет лишения свободы). Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судебной системы региона.

По данным «Ъ-Черноземье», речь идет о связанных между собой организациях Всеукраинский духовный центр «Возрождение» и благотворительный фонд «Возрождение» Владимира Мунтяна, которые были признаны нежелательными в РФ в 2022 году.

Как установил суд, женщина, разделяя идеи организаций, регулярно переводила на их счета так называемую «десятину». Ее 59-летняя мать придерживалась тех же взглядов — на прошлой неделе она получила 300 часов обязательных работ по той же статье.

