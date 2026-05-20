Начальником ОМВД Анапы стал Александр Мостовой

В Анапе назначили нового руководителя отдела МВД, им стал полковник полиции Александр Мостовой, сообщает пресс-служба ОМВД города.

Начальника отдела полиции Анапы представил личному составу гарнизона полиции заместитель начальника ГУ МВД России по Краснодарскому краю, генерал-майор полиции Сергей Лемешкин. Назначенный Александр Мостовой выразил благодарность краевому руководству за доверие и пообещал обеспечивать охрану общественного порядка на должном уровне.

Александр Мостовой служит в органах внутренних дел 25 лет. До перевода в Анапу он являлся руководителем отдела полиции поселка Калинино УМВД по Краснодару. Новый начальник ОМВД Анапы награжден медалью «За отличие в охране общественного порядка», «За доблесть в службу», «За отличие в службе». Также ему присвоен нагрудный знак МВД России «За отличие в службе в особых условиях».

Бывший руководитель отдела МВД Анапы Андрей Платонов получил вышестоящее назначение на должность начальника УМВД Краснодара.

