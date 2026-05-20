Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Новый поиск.
Теперь с интеллектом
Предыдущая страница
Следующая страница

СКР запросил доклад об аварийном состоянии больницы в Новочеркасске

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин запросил доклад об аварийном состоянии одного из лечебных учреждений Новочеркасска. На состояние больницы в соцсетях пожаловались местные жители. Об этом сообщает пресс-служба СКР.

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

«В стенах здания имеются трещины, штукатурка и краска осыпаются. Кроме того, отмечается недостаточное количество медицинского персонала»,— говорится в сообщении ведомства.

По данному факту СУ СК России по Ростовской области организована процессуальная проверка.

Наталья Белоштейн

Новости компаний Все