СКР запросил доклад об аварийном состоянии больницы в Новочеркасске

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин запросил доклад об аварийном состоянии одного из лечебных учреждений Новочеркасска. На состояние больницы в соцсетях пожаловались местные жители. Об этом сообщает пресс-служба СКР.

«В стенах здания имеются трещины, штукатурка и краска осыпаются. Кроме того, отмечается недостаточное количество медицинского персонала»,— говорится в сообщении ведомства.

По данному факту СУ СК России по Ростовской области организована процессуальная проверка.

Наталья Белоштейн