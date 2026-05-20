СКР запросил доклад об аварийном состоянии больницы в Новочеркасске
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин запросил доклад об аварийном состоянии одного из лечебных учреждений Новочеркасска. На состояние больницы в соцсетях пожаловались местные жители. Об этом сообщает пресс-служба СКР.
«В стенах здания имеются трещины, штукатурка и краска осыпаются. Кроме того, отмечается недостаточное количество медицинского персонала»,— говорится в сообщении ведомства.
По данному факту СУ СК России по Ростовской области организована процессуальная проверка.