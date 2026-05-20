В Новороссийске сняли режим угрозы атаки беспилотников

В Новороссийске отменили режим угрозы атаки БПЛА, сообщил мэр города Андрей Кравченко.

Сигнал «Угроза по БПЛА» был объявлен на территории Новороссийска в 08:40 20 мая. Режим сняли спустя полтора часа, согласно информации главы муниципалитета.

Сейчас опасности для жителей и гостей Новороссийска нет, заявил Андрей Кравченко.

Ранее режим атаки БПЛА отменили в Анапе, там угрозу объявляли три раза за утро. Угроза применения БПЛА в регионе сохраняется, сообщили в городской администрации.

София Моисеенко