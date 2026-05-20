После открытия воздушного пространства Пулково обслужил 24 рейса

Петербургский аэропорт Пулково после снятия временных ограничений на использование воздушного пространства обслужил 24 рейса на прилет и вылет. Об этом сообщили в компании «Воздушные ворота Северной столицы».

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

«С момента открытия воздушного пространства (06:18) обслужено 24 рейса и порядка 4 000 пассажиров»,— отметили в пресс-службе.

При этом по состоянию на 09:00 в аэропорту оставался задержанным 31 рейс, еще 20 вылетов были отменены.

В ночь на 20 мая Росавиация вводила временные ограничения на прием и выпуск самолетов из-за угрозы атак беспилотников.

Матвей Николаев