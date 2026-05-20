В Петербурге аномальная жара сменится дождями и грозами

Территорию Санкт-Петербурга и Ленинградской области 20 мая пересечет холодный атмосферный фронт. Он принесет обширные поля облаков и кратковременные дожди, в регионе прогремят грозы. Такой прогноз дает ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

Дневная температура воздуха в Северной столице составит +20…+22°. В Ленинградской области показатели будут варьироваться от +19° до +24°

Фото: Майя Жинкина, Коммерсантъ

Дневная температура воздуха в Северной столице составит +20…+22°. В Ленинградской области показатели будут варьироваться от +19° до +24°, на востоке региона ожидается до +25…+30°. Ветер западный, 4–9 м/с. Атмосферное давление изменится незначительно и составит 765 мм рт. ст., что выше климатической нормы.

В четверг местами пройдут кратковременные дожди, возможны грозы. Ночью столбики термометров опустятся до +10…+12°, днем воздух прогреется до +21…+23°.

Карина Дроздецкая