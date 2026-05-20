На взорвавшейся в Пятигорске АЗС в госреестр не внесли опасные объекты
В Пятигорске на АЗС, где произошел взрыв, проверка не выявила зарегистрированные опасные объекты. Об этом сообщает пресс-служба краевого Ростехнадзора.
По данным ведомства, при выполнении газоразгрузочных работ на территории АГЗС произошли утечка и возгорание сжиженного углеводородного газа с последующим взрывом находившейся на площадке автоцистерны ООО «НК Нефтесфера».
«Согласно сведениям из АИС Ростехнадзора, опасные производственные объекты, на которых использовались передвижные сосуды для хранения и транспортировки СУГ, не были зарегистрированы в государственном реестре»,— отметили в ведомстве.
В результате прокуратура Ставропольского края направила ходатайство о проведении прокурорской проверки в отношении компании «Нефтесфера» с привлечением специалистов управления.
Как ранее сообщал «Ъ-Кавказ», взрыв на АЗС произошел 16 мая. В результате происшествия пять человек пострадали, а 56-летний водитель-экспедитор, выполнявший газоразгрузочные работы, скончался в больнице 19 мая.