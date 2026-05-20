В Саратове открылся Собиновский фестиваль к 120-летию Шостаковича

Сегодня в Саратове стартует XXXIX Собиновский музыкальный фестиваль. Мероприятие пройдет на новой сцене Саратовского академического театра оперы и балета и продлится до 7 июня. В этом году он посвящен 120-летию композитора Дмитрия Шостаковича, сообщается на официальном сайте фестиваля.

Фото: Официальный сайт фестиваля

На мероприятие приедут солисты из Большого театра, «Новой оперы» и других московских сцен. Хедлайнер года — Воронежский театр оперы и балета. Артисты из Воронежа привезли одноактный балет Дмитрия Шостаковича «Барышня и хулиган» и гала-концерт «Фокин-гала», куда вошли сцены из спектаклей «Русских сезонов» Сергея Дягилева.

На Собиновском фестивале также выступят джазовые исполнители. В этом году в Саратов приехала Юлиана Рогачева — лауреат джазового фестиваля в Монтре.

Марина Окорокова