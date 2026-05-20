Три человека пострадали при атаках ВСУ на Курскую область за сутки

В Курской области за минувшие сутки при атаках ВСУ пострадали три мирных жителя. Все они доставлены в областную больницу. Также скончался раненый из-за удара дрона по автомобилю в Глушковском районе 18 мая. Об этом сообщил губернатор Александр Хинштейн в своем канале в Max.

В деревне Корочка Беловского района от атаки БПЛА пострадала 66-летняя женщина. Она получила множественные слепые осколочные ранения лица и левой голени с открытым переломом.

В селе Сторожевое Большесолдатского района вследствие атаки дрона пострадали двое мирных жителей. У 60-летнего мужчины диагностировали слепые осколочные ранения головы, груди, живота, рук и ног. 44-летний пострадавший получил акубаротравму, осколками также повреждены голова, шея, руки и ноги.

Также из-за атак ВСУ в деревне Тереховка Рыльского района была повреждена крыша мастерской агрофирмы. В деревне 1-е Яньково пострадали автомобиль и остекление в двух домах.

В селе Пены Беловского района получил разрушения объект энергетики — в трех населенных пунктах не было света.

Всего с 9:00 19 мая до 9:00 20 мая над Курской областью сбили 99 беспилотников. Также ВСУ пять раз сбросили с дронов взрывные устройства и 104 раза открыли огонь из артиллерии.

Алина Морозова