На Ставрополье пройдет суд над ОПГ по обвинению в вооруженных разбоях
В Ставропольском крае перед судом предстанут главарь ОПГ и его подельники по обвинению в десяти разбойных нападениях и вымогательстве 7 млн руб. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры по региону.
Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ
В зависимости от роли и степени содеянного участникам банды предъявлены обвинения по ч. 1, 2 ст. 209 УК РФ «Создание устойчивой вооруженной группы в целях нападения на граждан или организации, руководство ею и участие в ней», п. «а» ч. 4 ст. 162 УК РФ «Разбой с применением оружия и предмета, используемого в качестве оружия, организованной группой», пп. «а», «б» ч. 3 ст. 163 УК РФ «Вымогательство, совершенное организованной группой с применением насилия, оружия и предмета, используемого в качестве оружия, в целях получения имущества в крупном и особо крупном размерах», ч. 4 ст. 222 УК РФ «Незаконные приобретение, передача, хранение, перевозка и ношение огнестрельного оружия, совершенные организованной группой».
По данным следствия, в марте 2024 года группировку создал 22-летний житель соседней республики. В нее он вовлек четверых своих знакомых из числа приятелей и одногруппников.
Для совершения разбоев фигуранты приобрели на маркетплейсе удостоверение упраздненной силовой структуры и сигнальный пистолет, переоборудованный под огнестрельное оружие.
«Преступная группа просуществовала полтора года. Действуя в разных составах, они под угрозой применения насилия и оружия совершали разбойные нападения и вымогали почти 7 млн руб. у нескольких граждан», — отметили в ведомстве.
Участники ОПГ вымогали деньги у граждан с зависимостями под предлогом непривлечения к уголовной ответственности за незаконный оборот наркотиков.