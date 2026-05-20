Самыми востребованными профессиями в Петербурге стали менеджеры, продавцы и официанты

Как сообщили в пресс-службе hh.ru, по итогам последнего месяца тройку лидеров на рынке труда Санкт-Петербурга составили менеджеры по продажам и работе с клиентами (свыше 4 тыс. вакансий), продавцы-кассиры и консультанты (3,2 тыс.), а также официанты, бармены и бариста (более 1,6 тыс. предложений).

Більше всех зарабатывают врачи, водители и экспедиторы, разнорабочие

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Больше всех зарабатывают врачи, водители и экспедиторы, разнорабочие

В десятку наиболее востребованных также вошли повара, пекари и кондитеры (1,6 тыс. вакансий), бухгалтеры (1,5 тыс.), врачи (1,4 тыс.), администраторы (1,3 тыс.), водители и экспедиторы (1,3 тыс.), разнорабочие (1,2 тыс.), а также упаковщики, комплектовщики и маркировщики (1,1 тыс.).

Зарплатный тренд, однако, задали не лидеры спроса, а врачи: их медианное предложение за год выросло на 18% — со 100 тыс. до 118,1 тыс. руб. На 16% прибавили водители и экспедиторы (до 122,4 тыс. руб.), на 14% — разнорабочие (до 90,6 тыс. руб.). Менеджеры, несмотря на высокую востребованность, показали рост лишь на 5%, до 122 тыс. руб., подсчитали в hh.ru.

Карина Дроздецкая