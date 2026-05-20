ВСУ атаковали машину скорой помощи в Белгородской области: есть пострадавший

Поздно вечером 19 мая на участке автодороги «Борисовка — Головчино» в Борисовском округе Белгородской области от удара беспилотника ВСУ пострадал водитель скорой помощи. Об этом сообщили в региональном оперштабе.

Удар пришелся на транспортное средство — оно получило повреждения. Пострадавший находится на лечении в городской больнице №2 Белгорода с минно-взрывной травмой и баротравмой.

Сутками ранее при атаках ВСУ на Белгородскую область два человека погибли, еще шесть пострадали.

Кабира Гасанова