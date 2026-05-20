Над Черным морем, Кубанью и другими регионами РФ сбили 273 беспилотника

В ночь с 19 на 20 мая над регионами России дежурные силы ПВО ликвидировали 273 украинских беспилотника. Об этом сообщает министерство обороны России.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Украинские беспилотные летательные аппараты были перехвачены и уничтожены над акваториями Азовского и Черного морей, над Краснодарским краем и Крымом, а также над Воронежской, Волгоградской, Курской, Липецкой, Новгородской, Орловской и другими областями.

В настоящее время в Новороссийске и Анапе действует угроза атаки беспилотников. Жителей призывают соблюдать меры безопасности и оставаться в укрытиях без остекления.

София Моисеенко