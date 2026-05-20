В Анапе третий раз за утро объявляют угрозу по БПЛА

На территории Анапы третий раз за утро 20 мая вводят режим угрозы атаки беспилотников, сообщает пресс-служба мэрии города.

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Угрозу атаки БПЛА объявили в 06:03, после чего отменили спустя почти 50 минут. Режимы угрозы вводили в 07:41 и в 08:15, опасность сохраняется и в настоящее время.

Жителей и гостей Анапы призывают не выходить на улицу, не пользоваться лифтом и не выкладывать в сеть фотографии и видео работы средств ПВО.

Сейчас угроза атаки беспилотников также действует в Новороссийске.

