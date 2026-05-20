Калининградский губернатор потребовал устранить дефицит медиков за два года

Благодаря целевому обучению в Калининградской области планируют решить проблему дефицита медицинских работников и трудоустроить 1335 врачей до 2031 года. Об этом рассказал министр здравоохранения региона Сергей Дмитриев на заседании областного правительства. Однако губернатор Алексей Беспрозванных потребовал устранить нехватку кадров не позже, чем за два года.

Беспрозванных потребовал устранить дефицит медиков в области за два года

Беспрозванных потребовал устранить дефицит медиков в области за два года

«Мы не можем ждать столько времени. Выйти из дефицита до нормальной работы надо не позже, чем в течение двух лет. Значит, чтобы закрыть потребность в специалистах, надо рассмотреть какие-то новые, возможно, кардинально другие меры»,— заявил господин Беспрозванных.

Он призвал найти новые способы мотивации для привлечения медиков в область. Губернатор добавил, что региональный минздрав должен составить график по покрытию узкими специалистами сельских округов.

Матвей Николаев