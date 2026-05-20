Минобороны сообщило об уничтожении БПЛА над Кубанью и Черным морем

Минувшей ночью российские средства противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 273 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа над территориями российских регионов, включая Краснодарский край. Об этом 20 мая сообщили в Министерстве обороны РФ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Виль Равилов, Коммерсантъ Фото: Виль Равилов, Коммерсантъ

По данным федерального ведомства, беспилотники ликвидировали в период с 20:00 19 мая до 07:00 20 мая. Воздушные цели уничтожили над территориями Белгородской, Брянской, Воронежской, Волгоградской, Калужской, Курской, Липецкой, Ленинградской, Нижегородской, Новгородской, Орловской, Ростовской, Смоленской, Тверской и Тульской областей, а также Краснодарского и Ставропольского краев, Республики Крым, Республики Татарстан и Московского региона. Кроме того, часть беспилотников сбили над акваториями Азовского и Черного морей.

В Минобороны уточнили, что все БПЛА были уничтожены дежурными средствами ПВО. Информацию о последствиях на земле федеральное ведомство не приводило.

Ранее сообщалось, что в ночь на 19 мая российские военные уничтожили 315 украинских беспилотников над регионами страны. Тогда часть дронов также ликвидировали над территорией Краснодарского края и акваторией Азовского моря.

На Кубани продолжает действовать запрет на фото- и видеосъемку, а также распространение информации, связанной с атаками беспилотников, работой систем противовоздушной обороны и радиоэлектронной борьбы. Ограничения распространяются на публикацию данных о местонахождении военных объектов, критически важной инфраструктуры и потенциально опасных предприятий.

Власти региона ранее предупреждали, что за нарушение действующих требований предусмотрена административная ответственность. Максимальный размер штрафа может достигать 300 тыс. руб.

Мария Удовик