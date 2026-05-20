В Воронежской области сбили 20 БПЛА: поврежден дом

В ночь на среду, 20 мая, дежурные силы ПВО обнаружили и уничтожили 20 беспилотных летательных аппаратов над двумя городами и четырьмя районами Воронежской области. Пострадавших нет. В результате падения обломков БПЛА повреждены стена, потолок и коммуникации одного частного дома. Об этом сообщил губернатор Александр Гусев в своем Telegram-канале.

Опасность атаки беспилотников была объявлена в Воронежской области накануне вечером около 22:30. Сирены тревоги последовательно прозвучали в Россошанском районе, Воронеже, Нововоронеже, Бутурлиновском и Лискинском районах, а также Борисоглебске. Отмена непосредственной угрозы удара БПЛА во всех муниципалитетах региона была объявлена в 6:30. Режим опасности атаки дронов пока сохраняется на всей территории Воронежской области.

Вчера «Ъ-Черноземье» также писал, что в Курской области в больнице скончался 62-летний мужчина, получивший ранения в результате атаки в селе Марково Глушковского района. Его 57-летняя супруга находится в реанимации.

Денис Данилов