Отпуск длиною в жизнь

Лето – время отпусков, поездок на море и семейного отдыха. Чтобы путешествие запомнилось и прошло прекрасно, важно правильно выбрать отель! Интересно то, что этот процесс схож с выбором квартиры для проживания.

Давайте сравним:

1. Расположение и среда

Выбирая отель, мы сначала смотрим на локацию: удобно ли добираться, что есть вокруг, куда выйти вечером. Так и при покупке квартиры!

Деревня Кондратово – это зеленый оазис, расположенный всего в 15 минутах на автомобиле от центра города благодаря качественной транспортной развязке. Это прекрасный район для проживания, настоящий город в городе: поблизости расположен торговый центр, поликлиника, продуктовые магазины и современная застройка. Дом «Притяжение» располагается в самом сердце Кондратово!

2. Атмосфера и территория

В хорошем отеле важен сам комплекс: зоны отдыха, детские площадки, уютный холл. Так и при покупке квартиры!

Фасады дома «Притяжение» в благородных оттенках терракотового и бирюзового делают его стильным вне времени. Авторское лобби1 площадью 300 кв. м с приветственной гостиной, в которой расположена мягкая зона отдыха, большие зеркала, многоуровневая подсветка, просторная колясочная, зона кофе-пойнт2, коворкинг3, а также гостевая уборная с лапомойкой для любимых питомцев. Концептуальный двор дома – это большая прогулочная территория для приятного времяпрепровождения взрослых и захватывающих приключений для детей. Пространство делится на две части: под открытым небом – парк, образующий прохладу в жаркие летние дни, со сценарной подсветкой, цветниками и клумбами; а также всесезонная прогулочная зона под навесом с качелями-коконами, спортивной площадкой, уютными столиками для спонтанного пикника.

3. Парковка – как близость к морю

Если одним из важных моментов при выборе отеля является близость к морю, то при выборе квартиры одной из главных ценностей является наличие парковочного пространства и его объемы. В доме «Притяжение» наземный паркинг на 144 машино-места – один из самых больших в районе!

4. Развлечения для детей

Если поездка планируется с детьми, то мы обращаем особое внимание на разнообразие развлечений. Ведь если ребенку интересно в кругу новых друзей с различными играми – это залог спокойного отдыха взрослых. Так и при покупке квартиры в доме «Притяжение»!

Детский игровой клуб в лобби дома, откуда летним жарким днем можно выбежать прямо босиком на крытую площадку на свежем воздухе. Для ребят постарше – коворкинг-зона для игры с друзьями, велодорожка, на которой можно испытывать свой новый самокат или осваивать езду на роликах, скалодром4, батуты, качели-гнезда, рукоход и многое другое. Двор «Притяжения» – это ваш маленький мир с множеством сценариев досуга!

5. Качественный номерной фонд

В отеле важно, чтобы в номере было достаточно места для комфортного размещения всех членов семьи и окна выходили на тихие, спокойные пространства без постороннего шума. Так и при покупке квартиры! В доме «Притяжение» представлены 23 уникальных планировочных решения от 24 до 75 кв. м. А с учетом расположения дома на второй линии от дорог – в квартире всегда будет спокойно и уютно.

Казалось бы, мы выбираем отель и дом по одним и тем же критериям: удобно, красиво, безопасно. Но отпуск закончится через две недели, а дом останется с вами навсегда.

А теперь представьте, что если бы каждый ваш день проходил с ощущением того самого идеального отпуска. Мечта уже стала реальностью: дом «Притяжение» сдан! Приглашаем на персональную экскурсию для выбора квартиры своей мечты.

Чтобы ваша покупка была легкой, мы подготовили выгодные условия. Специалист отдела продаж PAN City Group5 поможет подобрать вариант покупки, который будет комфортным именно для вас.

Узнать подробности и получить консультацию можно в офисах продаж компании PAN City Group по адресам: г. Пермь, ул. Ленина, 72а, вход с ул. Борчанинова, офис 2, и шоссе Космонавтов, 111и, корпус 2, 2-й этаж, а также по телефону +7 (342) 207-17-07.

1 Лобби (от англ. lobby – кулуары, вестибюль) – холл, фойе или зона ожидания на первом этаже дома, предназначенная для встреч и отдыха. 2 Кофе-пойнт (от англ. coffee point – кофейная точка) – это небольшая мини-кофейня, расположенная в офисе компании, торговом центре или доме. 3 Коворкинг – оборудованное рабочее пространство, расположенное непосредственно в жилом здании или в шаговой доступности от него, позволяющее работать фрилансерам, удаленщикам и предпринимателям вне дома. Он сочетает уют домашней обстановки с функционалом офиса. 4 Скалодром – искусственное сооружение для скалолазания; скалистое место в горах, пригодное для тренировок и соревнований по скалолазанию. 5 PAN City Group – ООО «ПАН Сити Групп» – управляющая организация ООО СЗ «СИТИ Проект».

