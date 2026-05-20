«Бионорд Антипыль» впервые применят на горнодобывающем объекте в Хабаровском крае

Уральский завод противогололедных материалов (УЗПМ) – ведущий российский производитель современных средств для зимнего и межсезонного содержания дорог под брендом «Бионорд» – поставил инновационный обеспыливающий состав «Бионорд Антипыль» на угольное месторождение Хабаровского края. Поставка осуществлена в рамках контракта с крупной сервисной компанией, обеспечивающей полный цикл работ на горнодобывающих объектах в нескольких регионах страны.

Партия является пробной, по результатам ее применения будет приниматься решение о расширении поставок. Эффективность средства будет оцениваться заказчиком по итогам интенсивной эксплуатации на участке добычи и линиях движения карьерной техники.

«Бионорд Антипыль» является уникальной разработкой УЗПМ. Средство предназначено для снижения экологической нагрузки на территории, где остро стоит проблема запыленности: на открытых месторождениях, дорогах и прочих объектах. Состав связывает мелкодисперсные частицы пыли и предотвращает их повторное поднятие в воздух при ветре и движении транспорта за счет создаваемой пленки.

Эффективность «Бионорд Антипыли» подтверждена промышленными испытаниями – обеспыливающий эффект имеет длительное действие и может достигать десяти дней. Средство имеет полный пакет разрешительной документации: экспертные заключения Роспотребнадзора, паспорта безопасности, сертификаты соответствия.

Сегодня «Бионорд Антипыль» применяется на крупнейших горно-обогатительных комбинатах, предприятиях по добыче мрамора, а также при строительстве и содержании дорог. География использования продукта охватывает территорию от Уральских гор до Забайкальского края и Республики Саха (Якутия).

