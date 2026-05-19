Главные новости за 19 мая. Кавказ

Верховный суд России арестовал бывшего заместителя председателя Ставропольского краевого суда Михаила Хрипунова, которого следствие считает одним из ключевых фигурантов дела о коррупции в судебной системе региона.

На автомобильной дороге «Урма — Губден» в Дагестане после сильных ливней произошли серьезные повреждения дорожной инфраструктуры. Наиболее сложная ситуация сложилась на участке с 13-го по 16-й километр трассы. В результате размыва водопропускных труб произошло разрушение дороги и образование оврагов глубиной от 5 до 10 м.

Россия обсуждает с Китаем участие китайских компаний и финансовых институтов в строительстве и финансировании автомобильного коридора вдоль Каспийского моря.

В Пятигорске скончался один из участников происшествия на газовой автозаправке, где в минувшие выходные произошел взрыв при разгрузке газовоза. Погибшим оказался 56-летний водитель-экспедитор, выполнявший газоразгрузочные работы. Он находился в больнице в крайне тяжелом состоянии. Также суд заключил под стражу Давида Саградова, директора сети автозаправочных станций и бывшего депутата городской Думы Кисловодска.

В апреле 2026 года Северная Осетия стала регионом с самым заметным снижением цен на первичное жилье.

На 62-м километре федеральной автомобильной дороги, ведущей к международному центру отдыха «Архыз», произошел сход селевого потока. В результате стихии на участке дороги образовались препятствия для движения автомобилей.

Власти Ставропольского края не смогли определить подрядчика для реконструкции подъезда №1 к Пятигорску и Бештаугорского шоссе стоимостью 2,8 млрд руб. Комиссия по госзакупкам 18 мая отклонила единственную заявку, поданную на конкурс.

