В Ростове стартовал инклюзивный проект «Солнце на ладони»

В Ростове-на-Дону стартовал инклюзивный проект «Солнце на ладони: арт-пленэры надежды». Первым событием проекта стал мастер-класс «Добрый художник», который прошел в пространстве «Теплица. Бережно».



Участниками творческой встречи стали дети с особенностями здоровья, их родители, волонтеры и представители некоммерческих организаций. В течение дня гости знакомились с различными художественными техниками: рисовали пастелью и акрилом, создавали линогравюры, занимались выжиганием и изготовлением донских барельефов. Одним из центральных событий мастер-класса стала коллективная работа над большой картиной под руководством художника.

Для участников также провели лекцию, посвященную донским художникам и художественным традициям региона. В мероприятии приняли участие подопечные благотворительного фонда «Я есть» и активисты Центра инклюзивного волонтерства Ростовского союза детских и молодежных организаций.

Как рассказала заместитель управляющего Ростовским отделением Сбербанка Елена Руфова, проект получил поддержку в рамках грантового конкурса социальных инициатив.

По ее словам, проект «Солнце на ладони» вошел в число победителей конкурса социальных проектов 2025 года.

Изначально инициатива была посвящена популяризации донской породы лошадей на территории центра «Гелиос» в Кагальницком районе Ростовской области. Позднее проект получил инклюзивное направление: дети с особенностями здоровья знакомятся с лошадьми, наблюдают за ними и отражают свои впечатления в творческих работах.

Автор проекта Мария Бондаренко отметила, что идея выросла из стремления сохранить культурное наследие региона и сделать его ближе для детей через творчество и общение с природой.

«Донская порода лошадей — живой символ Ростовской области, и то, что теперь эти животные помогают детям раскрывать себя через творчество, придает проекту дополнительный смысл», — сказала она.

Сейчас в проекте участвуют более 100 детей и четыре некоммерческие организации. Организаторы планируют провести новые мастер-классы и творческие встречи, а итогом проекта должна стать выставка работ участников. Также рассматривается возможность расширения программы и привлечения новых партнеров среди НКО и волонтерских объединений.