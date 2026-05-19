Главе СКР доложат по делу о нападении стаи собак на ребенка в Югре

Председатель СКР Александр Бастрыкин затребовал доклад о ходе расследования уголовного дела, возбужденного по факту нападения стаи собак на ребенка в Ханты-Мансийском автономном округе-Югре (ХМАО-Югра), передает Следком.

В соцсетях сообщается, на улице Осенней в Нижневартовске стая из шести собак напала на семи-летнего мальчика. Ребенок получил телесные повреждения в результате падения.

В СУ СКР по ХМАО-Югре сообщили, что мальчика госпитализировали. По данному факту возбуждено уголовное дело по ст. 293 УК РФ (халатность).

Глава ведомства поручил руководителю регионального управления СКР Михаилу Мокшину представить доклад о ходе расследования.

