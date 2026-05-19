В Екатеринбурге запустили интерактивный маршрут по рок-местам

В Екатеринбурге прошел закрытый показ аудиоспектакля-прогулки «Город рока» от «Агентства Время».

Экскурсия по девяти знаковым местам раскрыла Свердловск 1980-х через истории про молодость, свободу творчества и музыку. Над сценарием работал драматург Михаил Батурин вместе с экспертом уральского рока Светланой Толмачевой.

Весь рассказ от зарождения уральской рок-среды до первого фестиваля Ural Music Night сопровождают песни, архивные истории вместе с городскими легендами.

Путешествие начинается с бара «Мелодия», где по соседству в прошлом находился одноименный магазин виниловых пластинок. Найти на его витринах что-то стоящее было трудно. Ценители музыки знали, что «пласты» зарубежных рок-групп можно взять только у фарцовщиков или на толкучке («Туче»).

В маршруте отмечены такие места, как ДК имени Горького, где проходили репетиции «Чайфа», клуб архитектурного института («Пряник»), где играла группа «Наутилус Помпилиус» (1986-1987) и снимал фильм «У меня нет друга» (1988) Алексей Балабанов. Организаторы не забыли про место для тусовок неформальной молодежи — памятник изобретателю радио Александру Попову.

Маршруту добавлена интерактивность. С помощью «линзы Балабанова» уличный пейзаж превращается в кадр из фильма режиссера. С помощью рок-словарю можно узнать, почему в ходу у музыкантов были «плодово-выгодные» напитки, как «литовали» тексты песен и где устраивали «сейшен».

София Паникова