На Урале директора УК оштрафовали за упавший на младенца снег с крыши

Ревдинский городской суд назначил штраф в 150 тыс. руб. директору управляющей компании «Уют» Сергею Калугину по делу о сходе снега на ребенка в Ревде. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов Свердловской области.

Мужчина признан виновным в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности (ч. 1 ст. 238 УК РФ). Суд установил, что руководитель управляющей компании, отвечавший за содержание и обслуживание жилого фонда, не обеспечил своевременную очистку кровли многоквартирного дома на улице Чехова от снега и наледи. В результате в марте 2026 года на коляску с малолетним ребенком (2025 года рождения) обрушилась снежно-ледяная масса. Ребенок получил ушибы и ссадины мягких тканей лица.

Уголовное дело рассматривалось в закрытом судебном заседании. При назначении наказания суд учел наличие смягчающих обстоятельств и отсутствие отягчающих.

