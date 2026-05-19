Ростехнадзор просит проверить поставщика газа после взрыва на АЗС в Пятигорске

Кавказское управление Ростехнадзора направило ходатайство о проведении в отношении ООО «НК Нефтесфера», которое посталвляло газ на АЗС в Пятигорске, сообщает пресс-служба ведомства.

Как сообщалось ранее, 16 мая на территории газозаправочной станции ООО «АТМ» по адресу улица Ермолова, 14 произошла учетка газа при разгрузке газовоза. Это привело к взрыву и последующему возгоранию.

«Согласно сведениям из ЦП АИС Ростехнадзора опасные производственные объекты, на которых использовались передвижные сосуды для хранения и транспортировки сжиженных углеводородных газов, не были зарегистрированы в государственном реестре»,— уточняется в сообщении.

В результате происшествия пять человек пострадали, а 56-летний водитель-экспедитор, выполнявший газоразгрузочные работы, скончался в больнице 19 мая.

Наталья Шинкарева