Альфа-банк получил международную награду за «Лучшее внедрение технологий искусственного интеллекта в масштабах всей организации» на премии New Age Banking Summit в Омане. Это одно из ключевых мероприятий банковского сектора региона MENA (страны Ближнего Востока и Северной Африки), которое ежегодно собирает представителей крупнейших банков, технологических компаний и регуляторов. Эксперты отметили системный подход Альфа-банка к использованию ИИ — от клиентских сервисов и повышения операционной эффективности до усиления кибербезопасности и развития внутренних технологических платформ.

Apple добавит функции ИИ в свои операционные системы iOS 27 и iPadOS 27, пишет Bloomberg. Среди них будут новые инструменты для работы с текстом на основе искусственного интеллекта, возможность создания общесистемных ярлыков, генерация пользовательских обоев. В рамках расширения функционала инструментов для письма компания планирует внедрить проверку грамматики на основе новых технологий. Эти функции запускаются одновременно с обновленным помощником Siri, который включает в себя переработанный интерфейс и расширенные возможности управления приложениями.

Аэрокосмическая компания «Бюро-1440» и РЖД подписали соглашение об оборудовании скоростных поездов спутниковым интернетом. Всего спутниковым интернетом будет оборудовано 135 составов «Ласточка» и «Сапсан» по всей России, включая популярные маршруты Москва-Санкт-Петербург, Москва-Нижний Новгород, Краснодар-Сочи, Москва-Минск и другие. До конца года начнется отработка сервиса связи на подвижных составах РЖД, в том числе на поездах скоростного сообщения, сказано в сообщении.