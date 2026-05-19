Главные новости за 19 мая. Новороссийск

Воздух Новороссийска в течение десяти дней будут проверять на наличие аммиака, цинка, свинца и других загрязняющих веществ.

В Анапе завершили отсыпку песка на участке от Центрального пляжа до санатория «Бимлюк».

Уровень летних бронирований в Анапе достигает 40%.

Водоканал Новороссийска выделил 7 млн руб. на устранение разрытий на дорогах.

Прокуратура Новороссийского гарнизона привлекла к ответственности бизнесмена за продажу сухих пайков.

В Новороссийске запустят оптово-распределительный центр, проект которого оценен в 7,7 млрд руб.

Бывший глава ОМВД Анапы Андрей Платонов стал начальником УМВД Краснодара.

В частной клинике «Новомед. Дети», где умер восьмилетний ребенок, больше не принимает врач-лор. Умерший пациент был у нее на приеме.